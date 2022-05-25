Компанія Dyson хоче запустити у виробництво роботів для дому до 2030 року. Механічні помічники допомагатимуть виконувати домашні рутинні завдання.

Таким чином відома корпорація і виробник побутової техніки зробити зробити крок від пилососів, фенів і сушарок.

Компанія опублікувала відео з роботами, які здатні чистити меблі, мити посуд, а також переміщати невеликі предмети, що безладно лежать не на своєму місці.

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І хоча ці завдання не здаються революційними, небагато роботів здатні оперативно і без пошкоджень захоплювати предмети. Особливо якщо це стосується крихкого посуду або дитячих іграшок.

Для цього Dyson хоче побудувати найбільший у Великій Британії дослідницький центр робототехніки. Над роботами також працюватимуть в Лондоні та Сінгапурі.

Раніше великим проєктом для компанії був електрокар, але від цієї ідеї відмовилися – в Dyson заявили, що для цього необхідні величезні інвестиції, які можуть не окупитися.

У 2022 році для розробки роботів компанія найняла 2 тис. співробітників, половина з яких – інженери.

Наразі роботизовані маніпулятори використовуються на автоматичних фабриках, а в житлових будинках можна зустріти розумні пилососи. Однак їхні можливості зараз обмежені – вони не здатні прибирати так швидко і ретельно, як під час використання ручних аналогів людиною.