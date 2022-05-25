Компания Dyson планирует запустить в производство роботов для дома до 2030 года. Механические помощники будут помогать выполнять домашние рутинные задачи.

Таким образом известная корпорация и производитель бытовой техники хочет шагнуть дальше пылесосов, фенов и сушилок.

Компания опубликовала видео с роботами, способными чистить мебель, мыть посуду, а также перемещать небольшие предметы, которые беспорядочно лежат не на своем месте.

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И хотя эти задачи не кажутся революционными, не многие роботы способны оперативно и без повреждений захватывать предметы. Особенно если это касается хрупкой посуды или детских игрушек.

Для этого Dyson хочет построить крупнейший в Великобритании исследовательский центр робототехники. Над роботами также будуть трудиться в Лондоне и Сингапуре.

Ранее крупным проектом для компании был электрокар, но от этой идеи отказались — в Dyson заявили, что для этого необходимы огромные инвестиции, которые могут не окупиться.

В 2022 году для разработки роботов компания наняла 2 тыс. сотрудников, половина из которых — инженеры.

Сейчас роботизированные манипуляторы используются на автоматических фабриках, а в жилых домах можно встретить умные пылесосы. Однако их возможности сейчас ограничены — они не способны убирать так быстро и тщательно, как во время использования ручных аналогов человеком.