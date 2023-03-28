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Інтернет

Під загрозою юристи й адміністратори: нейромережа ChatGPT може позбавити роботи 300 млн осіб

28 Березня 2023, 18:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Американський банк Goldman Sachs підрахував кількість звільнень на тлі загального використання нейромережі ChatGPT. Так, без роботи можуть залишитися близько 300 млн осіб у США та Європі.

Найбільше впровадження ChatGPT позначаться на робочих місцях юристів та адміністративного персоналу.

Наприклад, нейромережа незабаром зможе заповнювати податкові звіти для малого бізнесу. Утім, за даними експертів, сервіс не зможе виносити рішення суду або вивчати міжнародне податкове законодавство. Утім, із часом технологія може змінитися, як і ставлення людства до неї.

Зараз дивляться

У США підприємства автоматизують роботу 63% усіх співробітників, і 7% з них опиняться під загрозою звільнення. Утім, хвилюватися не варто тим, хто виконує фізичну працю – зберегти свою роботу зможе близько 30% співробітників.

В інвестиційному банку зазначили, що на тлі подібних нейромереж, відбудеться помітне зростання продуктивності – всесвітній ВВП зростатиме на 7% щороку протягом 10 років.

Нагадаємо, що нейромережа вже довела свою ефективність – ChatGPT врятувала життя собаці після діагностики стану крові. Цього не зміг зробити навіть ветеринар. Завдяки аналізу сервісу було поставлено правильний діагноз, після чого лікування дало позитивний ефект.

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Джерело
Financial Times
Теги
Штучний інтелект
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