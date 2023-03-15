Компанія OpenAI випустила нову версію свого популярного чатбота ChatGPT – GPT-4. Він вважається потужнішим за свого попередника.

Тепер бот може приймати вхідні дані як у вигляді зображень, так і у вигляді тексту, але, як і раніше, виводить свої відповіді в текстовому форматі, що означає, що він може пропонувати детальні описи зображень.

– Ми створили GPT-4, останню віху в зусиллях OpenAI з розширення масштабів глибокого навчання. GPT-4 – це велика мультимодальна модель, яка, хоча і менш ефективна, ніж люди, але в багатьох реальних сценаріях демонструє продуктивність на рівні людини в різних професійних і академічних тестах, – повідомляють в OpenAI.

Компанія попередила, що модель, як і раніше, схильна до неточних фактів, і її можна переконати виводити неправдивий або шкідливий контент. Модель GPT-4 і наступні можуть мати значний вплив на суспільство як на благо, так і на шкоду.

Зараз дивляться

– Ми співпрацюємо із зовнішніми дослідниками, щоб поліпшити наше розуміння і оцінку потенційного впливу, а також провести оцінку небезпечних можливостей, які можуть з’явитися в майбутніх системах, – зазначили в OpenAI.

GPT-4 тепер доступний підписникам через ChatGPT – безкоштовні користувачі, як і раніше, використовуватимуть попередній GPT-3.5. Він також використовується для чат-бота Microsoft Bing, Duolingo і Stripe.