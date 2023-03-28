Американский банк Goldman Sachs подсчитал количество увольнений на фоне общего использования нейросети ChatGPT. Так, без работы могут остаться около 300 млн человек в США и Европе.

Больше всего внедрения ChatGPT скажутся на рабочих местах юристов и административного персонала.

К примеру, нейросеть в скором времени сможет заполнять налоговые отчеты для малого бизнеса. Впрочем, по данным экспертов, сервис не сможет выносить решение суда или изучать международное налоговое законодательство. Впрочем, со временем технология может измениться, как и отношение человечества к ней.

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В США предприятия автоматизируют работу 63% всех сотрудников, и 7% из них окажутся под угрозой увольнения. Впрочем, переживать не стоит тем, кто выполняет физический труд — сохранить свою работу сможет около 30% сотрудников.

В инвестиционном банке отметили, что на фоне подобных нейросетей, произойдет заметный рост производительности — всемирный ВВП будет расти на 7% каждый год в течение 10 лет.

Напомним, что нейросеть уже доказала свою эффективность — ChatGPT спасла жизнь собаке после диагностики состояния крови. Этого не смог сделать даже ветеринар. Благодаря анализу сервиса, был поставлен правильный диагноз, после которого лечение принесло положительный эффект.