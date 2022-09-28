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Перший повністю електричний літак Alice здійснив політ: майбутнє вже близько

28 Вересня 2022, 17:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Alice
Джерело: Depositphotos

У США провели випробування першого повністю електричного літака. Тести проходили у повітрі, і їх можна назвати успішними.

Щоправда, саме випробування проводилося не дуже довго – літак Alice піднявся на висоту понад 1 км і двічі облетів аеродром, з якого здійснив зліт. Після восьмихвилинного польоту він успішно приземлився на землю.

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Alice – це проєкт стартапу Eviation. Мета ентузіастів – створити приміський літак, який не потребує палива, і може використовувати лише електроенергію, залишаючи чистою атмосферу.

За задумом авторів, апарат повинен долати коротку відстань на висоті близько 4500 метрів, і при цьому перевозити до 9 пасажирів. Літаком керуватимуть два пілоти.

У апарат вдалося встановити величезну кількість акумуляторів та електродвигуни – все це вести близько 4 т., що майже половина від усієї ваги пристрою. Щоб надати міцності та легкості літака, розробники використовували дороге вуглеволокно.

Наразі завдання – отримати дозвіл на польоти від Федерального управління цивільної авіації, та з’ясувати вартість польотів. Цілком можливо, що повністю електричні літаки зможуть витіснити звичайні, зменшуючи кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу.

І хоча в Україні триває війна, на території країни вже готуються до польотів. Наприклад, на аеропорті Ужгород планують розвивати польоти літаками малої авіації.

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