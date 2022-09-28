В США провели испытание первого полностью электрического самолета. Тесты проходили в воздухе, и их можно назвать успешными.

Правда, само испытание проводилось не очень долго — самолет Alice поднялся на высоту более 1 км и дважды облетел аэродром, из которого совершил взлет. После 8-минутного полета он успешно приземлился на землю.

Take-off 7:10 a.m.

Alice is flying pic.twitter.com/V7sIpPGfpB — Dominic Gates (@dominicgates) September 27, 2022

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Alice — это проект стартапа Eviation. Цель энтузиастов — создать пригородской самолет, который не требует горючего, и может использовать только электроэнергию, оставляя атмосферу чистой.

По задумке создателей, аппарат должен преодолевать короткие расстояние на высоте около 4 500 метров, и при этом перевозить до 9 пассажиров. Самолетом будут управлять два пилота.

В аппарат удалось установить огромное количество аккумуляторов и электродвигатели — все это вести около 4 т., что почти половина от всего веса устройства. Чтобы придать прочности и легкости самолету, разработчики использовали дорогостоящее углеволокно.

Сейчас задача — получить разрешение на полеты от Федерального управления цивильной авиации, и выяснить стоимость полетов. Вполне возможно, полностью электрические самолеты смогут вытеснить обычные, уменьшая количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

И хотя в Украине идет война, на территории страны уже готовятся к полетам. К примеру, на аэропорте Ужгород планируют развивать полеты самолетами малой авиации.