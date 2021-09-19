Перші космічні туристи SpaceX успішно повернулися на Землю

Четверо космічних туристів, яких компанія SpaceX Ілона Маска запустила в космос три дні тому, успішно повернулися на Землю.

Капсула з астронавтами-аматорами приводнилася в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди (США).

Космічні туристи вирушили на орбіту Землі 16 вересня в капсулі Crew Dragon, створеній компанією SpaceX.

Повернулися вони після 19:00 за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) у суботу, 18 вересня. Спуск капсули на поверхню океану уповільнювали чотири парашути. Згодом астронавтів забрав спеціалізований човен SpaceX.

Це був перший в історії політ на орбіту Землі з повністю цивільним екіпажем (тобто в місії не брав участі жоден професійний астронавт).

Місія називалася Inspiration4 (Натхнення). Її командиром став 38-річний мільярдер, бізнесмен у сфері високих технологій Джаред Айзекман. Він є виконавчим директором компанії електронної комерції Shift4 Payments Inc.

Айзекман отримав ліцензію пілота та оплатив політ. Сума не розголошується, проте ЗМІ повідомляють, що мільярдер заплатив Ілону Маску близько 200 млн доларів за всі чотири місця на борту капсули Crew Dragon.

Крім того, до складу першого цивільного екіпажу увійшли: 29-річна асистентка лікаря Гейлі Арсено, яка в дитинстві перенесла рак кісток та зараз має протез у нозі; 42-річний ветеран ВПС США та інженер аерокосмічних даних Кріс Семброскі; 51-річна науковець Сіан Проктор (колишня кандидатка в астронавти NASA).

Перед польотом екіпаж проходив навчання протягом шести місяців.

– Це була велика подорож для нас. І це лише початок, – зазначив Айзекман по радіозв’язку невдовзі після повернення на Землю.

Читайте також: SpaceX відправила туристів у космос і встановила кілька рекордів

Під час польоту Crew Dragon контролювали бортові комп’ютерні системи. Контроль здійснювали спеціалісти SpaceX на Землі.

Згідно з планами, капсула не повинна була наближатися до Міжнародної космічної станції. Завдання полягало в здійсненні “вільного польоту” на висоту 575 км. Загалом капсула Crew Dragon оберталася навколо нашої планети понад 15 разів щодня.

У цей час експерти збирали різноманітну інформацію про стан астронавтів-аматорів (зокрема про рівень кисню в крові, сон, когнітивні здібності тощо). Ці дані знадобляться для вивчення впливу перебування в космосі на непрофесійних астронавтів.

Місія Ispiration4 мала на меті зібрати кошти для дитячої лікарні Сент-Джуд у штаті Теннессі, яка спеціалізується на лікуванні дітей від раку.

Крім того, четверо астронавтів-аматорів збираються продати на аукціоні предмети, які вони брали із собою у космос.

Загалом це вже втретє компанія SpaceX відправила людей у космос (проте вперше це була повністю цивільна місія).

Проте до перегонів у сфері комерційних космічних польотів долучилися й інші відомі бізнесмени-мільярдери.

Наприклад, 11 липня глава компанії Virgin Galactic Річард Бренсон піднявся на висоту в 90 км на своєму ракетоплані.

Через 9 днів глава компанії Blue Origin Джефф Безос також вирушив у космос на кораблі New Shepard. Політ тривав трохи більше 10 хвилин.