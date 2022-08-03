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Патрон, Кім чи Джонсон: як змінити скін картки Monobank

3 Серпня 2022, 12:51
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Патрон, Кім чи Джонсон: як змінити скін картки Monobank

Наприкінці березня співзасновник банку Monobank Олег Гороховський повідомив про оновлення мобільного додатку.

Серед головних оновлень – з’явилася можливість змінити скін карти у гаманцях Apple Pay та Google Pay.

Як змінити скін карти Monobank – читайте в нашому матеріалі.

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Інструкція

Зовнішній вигляд свої банківської карти можна змінити у Налаштуваннях:

  • Перейдіть у мобільний додаток Monobank та авторизуйтесь.
  • Виберіть картку, якій хочете змінити скін.
  • У налаштуваннях знайдіть пункт Разом до перемоги.

  • Оберіть на свій смак патріотичне зображення – тут є Віталій Кім, песик Патрон, Борис Джонсон, Володимир Зеленський тощо.
  • Натисніть Зберегти.

Перевірити чи змінився скін карти можна у гаманці Apple Pay та Google Pay.

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