3 Серпня 2022, 12:51 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Наприкінці березня співзасновник банку Monobank Олег Гороховський повідомив про оновлення мобільного додатку. Серед головних оновлень – з’явилася можливість змінити скін карти у гаманцях Apple Pay та Google Pay. Як змінити скін карти Monobank – читайте в нашому матеріалі. Зараз дивляться Інструкція Зовнішній вигляд свої банківської карти можна змінити у Налаштуваннях: Перейдіть у мобільний додаток Monobank та авторизуйтесь.

Виберіть картку, якій хочете змінити скін.

У налаштуваннях знайдіть пункт Разом до перемоги. Оберіть на свій смак патріотичне зображення – тут є Віталій Кім, песик Патрон, Борис Джонсон, Володимир Зеленський тощо.

Натисніть Зберегти. Перевірити чи змінився скін карти можна у гаманці Apple Pay та Google Pay. Читайте також: Для банківських карток та документів: в Україні запрацює Google Wallet

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