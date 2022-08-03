Наприкінці березня співзасновник банку Monobank Олег Гороховський повідомив про оновлення мобільного додатку.
Серед головних оновлень – з’явилася можливість змінити скін карти у гаманцях Apple Pay та Google Pay.
Як змінити скін карти Monobank – читайте в нашому матеріалі.
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Інструкція
Зовнішній вигляд свої банківської карти можна змінити у Налаштуваннях:
- Перейдіть у мобільний додаток Monobank та авторизуйтесь.
- Виберіть картку, якій хочете змінити скін.
- У налаштуваннях знайдіть пункт Разом до перемоги.
- Оберіть на свій смак патріотичне зображення – тут є Віталій Кім, песик Патрон, Борис Джонсон, Володимир Зеленський тощо.
- Натисніть Зберегти.
Перевірити чи змінився скін карти можна у гаманці Apple Pay та Google Pay.