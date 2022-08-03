В конце марта основатель банка Monobank Олег Гороховский сообщил об обновлении мобильного приложения.
Среди главных обновлений — появилась возможность изменить скин карты в кошельках Apple Pay и Google Pay.
Как изменить скин карты Monobank — читайте в нашем материале.
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Инструкция
Внешний вид свои банковской карты можно изменить в Настройках:
- Перейдите в мобильное приложение Monobank и авторизуйтесь.
- Выберите карту, которой хотите изменить скин.
- В Настройках найдите пункт Вместе к победе.
- Выберите на свой вкус патриотическое изображение — здесь есть Виталий Ким, песик Патрон, Борис Джонсон, Владимир Зеленский и тому подобное.
- Нажмите Сохранить.
Проверить изменился ли скин карты можно в кошельке Apple Pay и Google Pay.