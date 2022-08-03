Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Патрон, Ким или Джонсон: как изменить скин карты Monobank

3 августа 2022, 12:51
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Патрон, Ким или Джонсон: как изменить скин карты Monobank

В конце марта основатель банка Monobank Олег Гороховский сообщил об обновлении мобильного приложения.

Среди главных обновлений — появилась возможность изменить скин карты в кошельках Apple Pay и Google Pay.

Как изменить скин карты Monobank — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Инструкция

Внешний вид свои банковской карты можно изменить в Настройках:

  • Перейдите в мобильное приложение Monobank и авторизуйтесь.
  • Выберите карту, которой хотите изменить скин.
  • В Настройках найдите пункт Вместе к победе.

  • Выберите на свой вкус патриотическое изображение — здесь есть Виталий Ким, песик Патрон, Борис Джонсон, Владимир Зеленский и тому подобное.

  • Нажмите Сохранить.

Проверить изменился ли скин карты можно в кошельке Apple Pay и Google Pay.

Читайте также:
Google PayДля банковских карточек и документов: в Украине заработает Google Wallet

Теги
Банк онлайн
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь