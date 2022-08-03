3 августа 2022, 12:51 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

В конце марта основатель банка Monobank Олег Гороховский сообщил об обновлении мобильного приложения. Среди главных обновлений — появилась возможность изменить скин карты в кошельках Apple Pay и Google Pay. Как изменить скин карты Monobank — читайте в нашем материале. Сейчас смотрят Инструкция Внешний вид свои банковской карты можно изменить в Настройках: Перейдите в мобильное приложение Monobank и авторизуйтесь.

Выберите карту, которой хотите изменить скин.

В Настройках найдите пункт Вместе к победе. Выберите на свой вкус патриотическое изображение — здесь есть Виталий Ким, песик Патрон, Борис Джонсон, Владимир Зеленский и тому подобное. Нажмите Сохранить. Проверить изменился ли скин карты можно в кошельке Apple Pay и Google Pay. Читайте также: Для банковских карточек и документов: в Украине заработает Google Wallet

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.