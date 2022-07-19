Програма Google Wallet для безконтактної оплати та електронних документів стане доступною для українців найближчими днями. Сервіс прийшов на заміну Google Pay і надасть користувачам розширені можливості.

Про зміни заявив представник Google Чайті Сен. Він додав, що Google Wallet стане доступним у 39 країнах, включаючи Україну. Новинка з’явиться на смартфонах з актуальними версіями Android.

Про запуск сервісу заявили на презентації I/O 2022 у травні цього року. Тоді представники Google показали можливості Wallet – система здатна працювати не лише з банківськими картками, а й з ID-картками, даними про статус вакцинації, квитками, та навіть ключами доступу.

Зараз дивляться

Додаток Google Wallet дуже довго розроблявся корпорацією – у 2011 році він працював як додаток для безконтактних платежів за допомогою NFC. Вже у 2018 році його з’єднали з Android Pay – з цього вийшла програма Google Pay.

Google Wallet – це відповідь компанії Apple. Власники iPhone вже багато років використовують Apple Wallet, який також здатний обробляти державні документи, квитки, ключі доступу та купони.

Зараз у пошуковика не найкраща репутація на ринку – на початку липня Google звинуватили у продажу даних про українців компаніям із Росії. За даними експертів, Google ігнорувала попередження чиновників та військових та США активно продавала дані про користувачів рекламної компанії RuTarget.