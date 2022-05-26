У мережі з’явився перший знімок з увімкненим iPhone 14. Як і очікувалося, особливих змін на презентації у вересні ми не побачимо.

Своїми емоціями від смартфона поділився відомий інсайдер Бен Гескін Twitter.

I think it looks ok ???? pic.twitter.com/bz64q4nS2c — Ben Geskin ???????????????? (@BenGeskin) May 25, 2022

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– Мені здається, виглядає нормально, – коротко прокоментував Бен зовнішній вигляд пристрою.

На знімку можна побачити, що він тримає новий смартфон з лінійки iPhone 14. Судячи з розміру, йдеться про модель 14 Pro.

Можливо, знімок може бути оброблений в графічному редакторі, тому що інші інсайдери поки не повідомляли про працюючі iPhone 14.

Якщо це дійсно новий смартфон, користувачі мережі можуть помітити змінений виріз на верхній частині екрана. На iPhone 13 він виглядає як смуга, в яку сховали фронтальну камеру та інші датчики. Майбутні смартфони отримають одразу два вирізи – вони будуть розділені між собою. Це дозволить збільшити площу робочого дисплея, хоча такі зміни можуть сподобатися далеко не всім.

Раніше інсайдери вже назвали дату презентації iPhone 14. Майбутні смартфони компанія Apple представить світу вже 13 вересня. Традиційно свій головний захід року компанія планує на середину вересня у вівторок. Крім майбутніх iPhone 14 стане доступною і iOS 16, яку представлять ще на початку червня цього року.