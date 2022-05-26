Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Гаджети

Отворів побільшає: у мережі показали увімкнений iPhone 14 Pro

26 Травня 2022, 14:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

У мережі з’явився перший знімок з увімкненим iPhone 14. Як і очікувалося, особливих змін на презентації у вересні ми не побачимо.

Своїми емоціями від смартфона поділився відомий інсайдер Бен Гескін Twitter.

Зараз дивляться

– Мені здається, виглядає нормально, – коротко прокоментував Бен зовнішній вигляд пристрою.

На знімку можна побачити, що він тримає новий смартфон з лінійки iPhone 14. Судячи з розміру, йдеться про модель 14 Pro.

Можливо, знімок може бути оброблений в графічному редакторі, тому що інші інсайдери поки не повідомляли про працюючі iPhone 14.

Якщо це дійсно новий смартфон, користувачі мережі можуть помітити змінений виріз на верхній частині екрана. На iPhone 13 він виглядає як смуга, в яку сховали фронтальну камеру та інші датчики. Майбутні смартфони отримають одразу два вирізи – вони будуть розділені між собою. Це дозволить збільшити площу робочого дисплея, хоча такі зміни можуть сподобатися далеко не всім.

Раніше інсайдери вже назвали дату презентації iPhone 14. Майбутні смартфони компанія Apple представить світу вже 13 вересня. Традиційно свій головний захід року компанія планує на середину вересня у вівторок. Крім майбутніх iPhone 14 стане доступною і iOS 16, яку представлять ще на початку червня цього року.

Читайте також:
iPhoneSamsung за бортом: iPhone 13 став найпопулярнішим смартфоном 2022 року

Теги
Apple, iPhone
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь