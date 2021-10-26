27 жовтня минає 108 років з Дня народження Отто Віхтерле – легендарного чеського хіміка та винахідника. З цієї нагоди Google створив святковий дудл.

Отто Віхтерле насамперед відомий винаходом м’яких контактних лінз.

– Ви один із приблизно 140 млн людей у всьому світі, які носять контактні лінзи? Незалежно від того, так чи ні, історія чеського хіміка, який винайшов м’які контактні лінзи — Отто Віхтерле — може дати вам новий погляд на речі, – пишуть автори дудлу.

Що відомо про Отто Віхтерле

Отто Віхтерле народився 27 жовтня 1913 році у місті Простейов, яке на той час було у складі Австро-Угорщини, а зараз належить Чехії.

Віхтерле з дитинства захоплювався наукою, а у 1936 році отримав ступінь доктора органічної хімії в Празькому хімічно-технологічному інституті.

У 1950-х роках Отто Віхтерле уже викладав як професор в альма-матер, розробляючи гідрофільний гель, який згодом став основою його найпопулярнішого винаходу — м’яких контактних лінз.

Уже у 1961 році Віхтерле, який сам носив окуляри, випустив перші м’які контактні лінзи. Пристрій для їх виготовлення він зібрав з дитячого конструктора у власній квартирі.

Патент на винахід уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки в обхід автора продав США.

У 1984 році Отто Віхтерле отримав Премію Вуда. Помер хімік у серпні 1998 року у віці 84 років у Празі. Зараз у місті є вулиця, названа на його честь.

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