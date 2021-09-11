Христина Пізанська стала героїнею нового дудлу від Google сьогодні, 11 вересня.

Крістін де Пізан народилася саме сьогодні 657 років тому у Венеціанській Республіці.

Хто така Христина Пізанська

Жінка відома, як перша письменниця феміністичного напряму. Вона складала вірші та була відомим філософом, а також знаковою особистістю при дворі французьких королів на межі XIV-XV століть, яка заробляла на життя самостійно і лише професійним письменництвом.

Крістін де Пізан народилася більшість життя мешкала у Франції. Дитинство, зокрема, провела у бібліотеках при дворі короля Карла V, у якого її батько служив придворним астрологом.

Вже у 1393 році Крістін написала перші романтичні балади. А згодом її творчість відзначив сам король Карл VI.

Христина Пізанська була напрочуд працьовитим автором. Вона опублікувала 10 томів поезії, а це 41 твір.

Фемінізм XV століття

Христина Пізанська відіграла визначну роль в одному з перших середньовічних літературних дискурсів, відомому як Романтика троянд. Жінка засудила ставлення до жінок як людей другого сорту.

У 1405 році Пізанська видала Книгу про Град Жіночий, що фактично є провісницею сучасного фемінізму.

У творі де Пізан змальовувала жінок мудрих, жінок-лідерів, чим сміливо кинула виклик жінконенависництву і принизливим кліше щодо жінок, поширеним у культурі Середньовіччя.