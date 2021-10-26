27 октября исполняется 108 лет со Дня рождения Отто Вихтерле — легендарного чешского химика и изобретателя. По этому случаю Google создал праздничный дудл.

Отто Вихтерле прежде всего известен изобретением мягких контактных линз.

– Вы один из примерно 140 млн человек во всем мире, которые носят контактные линзы? Независимо от того, да или нет, история чешского химика, который изобрел мягкие контактные линзы — Отто Вихтерле — может дать вам новый взгляд на вещи, — пишут авторы дудла.

Что известно об Отто Вихтерле

Отто Вихтерле родился 27 октября 1913 года в городе Простейов, который в то время был в составе Австро-Венгрии, а теперь принадлежит Чехии.

Вихтерле с детства увлекался наукой, а в 1936 году получил степень доктора органической химии в Пражском химическо-технологическом институте.

В 1950-х годах Отто Вихтерле уже преподавал как профессор в своей альма-матер, разрабатывая гидрофильный гель, который впоследствии стал основой его самого популярного изобретения — мягких контактных линз.

Уже в 1961 году Вихтерле, который сам носил очки, выпустил первые мягкие контактные линзы. Устройство для их изготовления он собрал из детского конструктора в собственной квартире.

Патент на изобретение правительство Чехословацкой Социалистической Республики в обход изобретателя продало США.

В 1984 году Отто Вихтерле получил Премию Вуда. Умер химик в августе 1998 года в возрасте 84 лет в Праге. Сейчас в городе есть улица, названная в его честь.

Читайте: