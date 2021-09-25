Новий дудл Google присвятив Супермену Крістоферу Ріву

Сьогодні, 25 вересня, знаменитому актору Крістоферу Ріву виповнилося б 69 років.

З приводу дня народження зірки Google представив новий дудл.

Художники створили дудл на основі фото, яке надала Google родина Крістофера.

Хто такий Крістофер Рів і чому він в інвалідному візку

Американець Крістофер Рів був не лише актором, який зіграв Супермена у чотирьох перших фільмах, але й режисером і письменником.

Крістофер Д’Олієр Рів народився цього дня 1952 року в Нью -Йорку. Він закінчив Джульярдську школу і дебютував на сцені в бродвейській комедії 1976 року Справа тяжіння.

Після двох років зйомок у мильних операх та п’єсах, Рів пройшов проби у фільм Супермен.

Участь в чотирисерійній франшизі принесла йому міжнародну популярність.

Впродовж своєї кар’єри він втілив у життя різноманітний спектр персонажів як у кіно, так і на сцені.

Крім акторської майстерності, він був ентузіастом кінного спорту.

Під час скачок Рів впав з коня і отримав дуже сильну травму. Його паралізувало від шиї.

Ця трагедія мотивувала його стати зразком мужності для людей з травмами спинного мозку та іншими вадами в Голлівуді, країні та світі.

Рів використовував свою платформу, щоб підвищити обізнаність щодо тем, пов’язаних з інвалідністю, і присвятив своє життя стимулюванню позитивних змін у суспільстві.

Це включало збір коштів на підтримку людей з інвалідністю та допомогу у прийнятті Закону про вдосконалення стимулів праці 1999 року, який забезпечував поточні страхові виплати людям з інвалідністю навіть після їх повернення на роботу.

Він зосередився на зусиллях, спрямованих на безпосереднє покращення якості життя людей із інвалідністю, розподіляючи мільйони індивідуальних грантів через його фонд та працюючи в правліннях різних організацій з інвалідністю з цією метою.

Рів також виступав за підтримку та урядове фінансування відповідальних досліджень стовбурових клітин для подальшого пізнання та лікування багатьох захворювань, включаючи травми спинного мозку.

Закликаючи Голлівуд привернути увагу до інших важливих соціальних причин, Рів навів приклад зі своїм режисерським дебютом 1997 року У гріх, п’ятикратною номінацією на драматичну драму Еммі, присвячену людині з діагнозом ВІЛ.

Крістофер Рів помер у 2004 році від серцевого нападу.

– З днем народження, Крістофере Рів. Ви залишаєтеся героєм для багатьох як на екрані, так і за його межами! – написали в Google.

Сьогодні його спадщину передає Фонд Крістофера та Дани Рів, який він заснував у 1998 році.