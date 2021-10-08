8 жовтня 150 років тому народився Іван Максимович Піддубний – відомий український спортсмен-борець і шестиразовий чемпіон світу з боротьби. До цієї дати Google створив спеціальний святковий дудл, який доступний лише для користувачів з України.

Автори дудлу зазначають, що Іван Піддубний “перевернув світ боротьби з ніг на голову”. Вони наголосили, що Піддубний за понад 40 років спортивної кар’єри не зазнав поразки у жодному турнірі.

– Кілька професійних борців насолоджуються кар’єрою, що триває понад 40 років, і набагато менше людей виходять на пенсію без поразки у жодному турнірі, в якому вони брали участь. Сьогоднішній присвячений чемпіону світу, українському борцю, який досяг обох результатів – Івану Піддубному.

Співробітники Google також зауважили, що пам’ять про Піддубного зберігається й донині, адже багато українців, щоб описати силу, вживають вираз “як Піддубний”.

Іван Піддубний – що відомо про славетного борця

Іван Максимович Піддубний народився 8 жовтня 1871 року у селі Красенівка, що наразі входить до Черкаської області, у родині козака.

З дитинства Піддубний був привчений до важкої сільської роботи. Саме під час орання землі та розвантаження сіна він тренував свою силу та витривалість.

Спортивну кар’єру Піддубний розпочав у 1897 році. Йому вдалося шість разів стати чемпіоном світу з боротьби на аренах Нью-Йорку, Парижа, Франкфурта та Мілана.

За 40 років спортивної кар’єри Піддубний не програв жодного чемпіонату і мав поразки тільки в окремих поєдинках, він вирізнявся винятковою силою та витривалістю.

– У боротьбі все найголовніше: і руки, і ноги, і плечі, і шия, і спина, і живіт, і груди… і голова, – казав спортсмен.

Іван Піддубний помер у 1949 році у російському місті Єйськ, там його і поховали.

Фото: КОДА