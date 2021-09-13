Новенькие смартфоны iPhone 13 Pro и Pro Max будут доступны с объемом памяти до 1 ТБ — их покажут публике уже 14 сентября на презентации Apple. Об этом сообщает 9to5Mac.

Новые смартфоны также будут доступны в модификациях 128, 256 и 512 ГБ — с такими объемами внутренней памяти продавали и прошлогодние iPhone 12.

Инсайдеры прогнозируют высокую цену на iPhone 13 Pro и Pro Max с 1 ТБ внутреннего хранилища. Они заинтересуют тех, кто делает огромное количество снимков и видео.

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Эксперты также добавляют, что базовые iPhone 13 и 13 mini получат минимальный объем памяти в 128 ГБ. Прошлогодние iPhone 12 имели огромный недостаток — они продавались с 64 ГБ памяти, и этого катастрофически не хватало даже для галереи фото и нескольких игр.

Изменения коснутся не только новых смартфонов — Apple планирует выпустить кучу обновленных устройств, в том числе и новые беспроводные наушники AirPods 3, которые получат более компактный дизайн. На ежегодном мероприятии публика сможет рассмотреть и новые часы Apple Watch Series 7.

Напомним, что презентация Apple состоится 14 сентября, а ее начало запланировано на 20.00 по киевскому времени. Из-за пандемии, мероприятие состоится в онлайн-формате. Компания не хочет ограничиваться только сентябрьским событием — новые гаджеты планируют анонсировать на протяжении всей осени.