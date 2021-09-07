Компанія Apple випустить величезну кількість нових пристроїв до кінця 2021 року. Про це повідомили експерти з MacWorld.

iPhone – це завжди найбільша новинка року, і iPhone 13 – не виняток. Смартфон покажуть в середині вересня під час презентації Apple. Нова модель буде дуже схожою на торішній iPhone 12, але з меншим вирізом на екрані для камер. Серед інших поліпшень — нова камера, дисплей ProMotion з частотою 120 Гц, і функція постійно увімкненого дисплея.

Нові бездротові навушники AirPods 3 покажуть на презентації Apple 2021 вересні, разом з iPhone 13. Головні зміни торкнуться дизайну — вони будуть компактнішими за попередників.

Новенькі розумні годинники Apple Watch Series 7 також покажуть на осінньому заході. Зміни торкнуться і дизайну — грані стануть плоскими, а корпус тонкішим. Компанія також змінить розміри годинників — вони з’являться на полицях у версіях 41 мм і 45 мм.

За даними інсайдерів, компанія представить iPad 9 у жовтні 2021 року. Планшет може отримати чипсет A12 або A13 Bionic, які виробляються для iPhone. Рамки навколо дисплея теж планують зменшити.

Компактний планшет iPad mini 6 отримає екран Liquid Retina і вбудований Touch ID у бічну кнопку. Серед інших параметрів – 8,3-дюймовий дисплей, процесор A15 і USB-C.

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Стилус Apple Pencil 3 також покажуть у жовтні, і він призначений для планшетів компанії. Подробиць про нього не так вже й багато.

Реліз нового MacBook Pro запланований на листопад цього року. У продажу буде відразу дві версії. Вони відрізняються розмірами – 14 і 16 дюймів. Рамки навколо дисплеїв помітно зменшаться, а портів на корпусі ноутбуків помітно додасться — мова йде про HDMI, Thunderbolt і MagSafe.

Компактний комп’ютер Mac mini покажуть у листопаді. Серед головних змін — новий процесор M1X і тонкий корпус. Пристрій отримає відразу чотири порти Thunderbolt, до 64 ГБ оперативної пам’яті та кабель живлення в стилі iMac.