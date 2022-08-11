Укрзалізниця запустила свій мобільний застосунок. За кілька кліків у додатку можна придбати квиток без комісії або повернути його, отримати сповіщення про рейс і колію та швидко повторити замовлення в особистому кабінеті.

Три зручні функції нового застосунку від Укрзалізниці – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як встановити додаток на свій смартфон

Тут усе просто. Вам необхідно:

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Перейти за посиланням Обрати App Store чи Google Play. Натиснути Встановити.

Після завантаження відкрийте додаток на телефоні та виконайте простий вхід:

вкажіть ваш номер телефону;

на ваш номер прийде код, який необхідно зазначити.

Готово! Ви зареєструвались!

Три зручні функції додатку Укрзалізниця

Додавайте пасажирів

Додаток має дуже круту та корисну функцію – додавати пасажирів. Пасажири – це ви та інші люди, для яких ви купуєте квиток.

Ви можете додати пасажира у профіль і під час придбання квитка, його ім’я та прізвище автоматично з’явиться у швидкому доступі, щоб ви могли заповнити дані.

Під час придбання квитка ви також можете зберегти пасажира, щоб не вказувати дані людини наступного разу.

Як додати пасажира:

у нижній панелі додатку оберіть функцію Профіль;

знайдіть та оберіть Пасажири;

натисніть на кнопку Додати пасажира;

зазначте його ім’я, прізвище і тип квитка (повний, студентський чи дитячий).

натисніть Зберегти.

Тепер дані цієї людини будуть зберігатися у папці Пасажири.

Додайте платіжну картку

Можна додати не лише пасажирів, а й платіжну картку. Функція дуже зручна та корисна, адже сплачувати за квитки можна не виходячи з додатку.

Щоб сплачувати за квитки одним дотиком:

перейдіть у Профіль;

оберіть Платіжні картки;

натисніть Додати картку.

Картка додається через платіжну систему безпечних платежів. Крім того, можна не перейматися, адже дані картки будуть зашифровані та не зберігатимуться у застосунку.

Увімкніть сповіщення, щоб не забути про поїзд

Після того, як ви купите квиток, у додатку можна увімкнути нагадування про подорожі.

Крім того, сповіщення приходитимуть у разі затримки рейсів і звістки із залізничого світу.

Аби не забувати про свої рейси:

У Профілі знайдіть пункт Сповіщення.

2. Натисніть на налаштування (у верхньому правому куті).

3. Оберіть кнопку Дозволити сповіщення.

4. Окремо можете вибирати, які саме сповіщення вам будуть надходити.