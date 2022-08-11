Укрзалізниця запустила свій мобільний застосунок. За кілька кліків у додатку можна придбати квиток без комісії або повернути його, отримати сповіщення про рейс і колію та швидко повторити замовлення в особистому кабінеті.
Три зручні функції нового застосунку від Укрзалізниці – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Як встановити додаток на свій смартфон
Тут усе просто. Вам необхідно:
- Перейти за посиланням.
- Обрати App Store чи Google Play.
- Натиснути Встановити.
Після завантаження відкрийте додаток на телефоні та виконайте простий вхід:
- вкажіть ваш номер телефону;
- на ваш номер прийде код, який необхідно зазначити.
Готово! Ви зареєструвались!
Три зручні функції додатку Укрзалізниця
Додавайте пасажирів
Додаток має дуже круту та корисну функцію – додавати пасажирів. Пасажири – це ви та інші люди, для яких ви купуєте квиток.
Ви можете додати пасажира у профіль і під час придбання квитка, його ім’я та прізвище автоматично з’явиться у швидкому доступі, щоб ви могли заповнити дані.
Під час придбання квитка ви також можете зберегти пасажира, щоб не вказувати дані людини наступного разу.
Як додати пасажира:
- у нижній панелі додатку оберіть функцію Профіль;
- знайдіть та оберіть Пасажири;
- натисніть на кнопку Додати пасажира;
- зазначте його ім’я, прізвище і тип квитка (повний, студентський чи дитячий).
- натисніть Зберегти.
Тепер дані цієї людини будуть зберігатися у папці Пасажири.
Додайте платіжну картку
Можна додати не лише пасажирів, а й платіжну картку. Функція дуже зручна та корисна, адже сплачувати за квитки можна не виходячи з додатку.
Щоб сплачувати за квитки одним дотиком:
- перейдіть у Профіль;
- оберіть Платіжні картки;
- натисніть Додати картку.
Картка додається через платіжну систему безпечних платежів. Крім того, можна не перейматися, адже дані картки будуть зашифровані та не зберігатимуться у застосунку.
Увімкніть сповіщення, щоб не забути про поїзд
Після того, як ви купите квиток, у додатку можна увімкнути нагадування про подорожі.
Крім того, сповіщення приходитимуть у разі затримки рейсів і звістки із залізничого світу.
Аби не забувати про свої рейси:
- У Профілі знайдіть пункт Сповіщення.
2. Натисніть на налаштування (у верхньому правому куті).
3. Оберіть кнопку Дозволити сповіщення.
4. Окремо можете вибирати, які саме сповіщення вам будуть надходити.