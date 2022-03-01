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Як завантажити застосунок Повітряна тривога

1 Березня 2022, 09:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

За підтримки Мінцифри в Україні запускають додаток Повітряна тривога. Він буде сповіщати користувачів про сирени для оперативної реакції на початок та закінчення тривог.

Застосунок уже можна завантажити тут у Google Play Market та AppStore. Реєстрація не потрібна, програма не збирає персональні дані користувачів і геолокацію.

Вона посилає максимально гучні критичні повідомлення про повітряний, хімічний, техногенний чи інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному чи сплячому режимі смартфона.

Для того, щоб вам надходили оповіщення, необхідно:

  1. Встановіть додаток через Google Play Market чи AppStore.
  2. Надайте йому дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.
  3. Оберіть область, де хочете отримувати сповіщення.
  4. Стежте за початком і кінцем повітряних тривог.

У застосунку вже доступно багато областей – Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

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