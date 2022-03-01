За підтримки Мінцифри в Україні запускають додаток Повітряна тривога. Він буде сповіщати користувачів про сирени для оперативної реакції на початок та закінчення тривог.
Застосунок уже можна завантажити тут у Google Play Market та AppStore. Реєстрація не потрібна, програма не збирає персональні дані користувачів і геолокацію.
Вона посилає максимально гучні критичні повідомлення про повітряний, хімічний, техногенний чи інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному чи сплячому режимі смартфона.
Для того, щоб вам надходили оповіщення, необхідно:
- Встановіть додаток через Google Play Market чи AppStore.
- Надайте йому дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.
- Оберіть область, де хочете отримувати сповіщення.
- Стежте за початком і кінцем повітряних тривог.
У застосунку вже доступно багато областей – Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.