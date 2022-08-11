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Новое приложение от Укрзализныци: три полезные функции для путешествий

11 августа 2022, 18:14
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Новое приложение от Укрзализныци: три полезные функции для путешествий

Укрзализныця запустила свое мобильное приложение.

За несколько кликов в приложении можно купить билет без комиссии или вернуть его, получить уведомление о рейсе и колее и быстро повторить заказ в личном кабинете.

Три удобные функции нового приложения от Укрзализныци — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Как установить приложение на свой смартфон

Здесь все просто. Вам необходимо:

  1. Перейти по ссылке.
  2. Выбрать App Store или Google Play.
  3. Нажать Установить.

После загрузки откройте приложение на телефоне и выполните простой вход:

  • укажите ваш номер телефона;
  • на ваш номер придет код, который необходимо указать.

Готово! Вы зарегистрировались!

Три удобные функции приложения Укрзализныця

Добавляйте пассажиров

Приложение имеет очень крутую и полезную функцию — добавлять пассажиров. Пассажиры — это вы и другие люди, для которых вы покупаете билет.

Вы можете добавить пассажира в профиль и при покупке билета, его имя и фамилия автоматически появится в быстром доступе, чтобы вы могли заполнить данные.

При покупке билета вы также можете сохранить пассажира, чтобы не указывать данные человека в следующий раз.

Как добавить пассажира:

  • в нижней панели приложения выберите функцию Профиль;

  • найдите и выберите Пассажиры;

  • нажмите на кнопку Добавить пассажира;
  • укажите его имя, фамилию и тип билета (полный, студенческий или детский).
  • нажмите Сохранить.

Теперь данные этого человека будут храниться в папке пассажиры.

Добавьте платежную карту

Можно добавить не только пассажиров, но и платежную карту.  Функция очень удобная и полезная, ведь платить за билеты можно не выходя из приложения.

Чтобы платить за билеты одним касанием:

  • перейдите в Профиль;
  • выберите Платежные карты;
  • нажмите Добавить карту.

Карта прилагается через платежную систему безопасных платежей. Кроме того, можно не беспокоиться, ведь данные карты будут зашифрованы и не будут храниться в приложении.

Включите уведомления, чтобы не забыть о поезде

После того, как вы купите билет, в приложении можно включить напоминание о путешествиях.

Кроме того, оповещения будут приходить в случае задержки рейсов.

Чтобы не забывать о своих рейсах:

  1. В профиле найдите пункт Уведомления.

2. Нажмите на настройки (в верхнем правом углу).

3. Выберите Разрешить уведомление.

4. Отдельно можете выбирать, какие именно оповещения вам будут поступать.

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