Укрзализныця запустила свое мобильное приложение.
За несколько кликов в приложении можно купить билет без комиссии или вернуть его, получить уведомление о рейсе и колее и быстро повторить заказ в личном кабинете.
Три удобные функции нового приложения от Укрзализныци — смотрите в материале Фактов ICTV.
Как установить приложение на свой смартфон
Здесь все просто. Вам необходимо:
- Перейти по ссылке.
- Выбрать App Store или Google Play.
- Нажать Установить.
После загрузки откройте приложение на телефоне и выполните простой вход:
- укажите ваш номер телефона;
- на ваш номер придет код, который необходимо указать.
Готово! Вы зарегистрировались!
Три удобные функции приложения Укрзализныця
Добавляйте пассажиров
Приложение имеет очень крутую и полезную функцию — добавлять пассажиров. Пассажиры — это вы и другие люди, для которых вы покупаете билет.
Вы можете добавить пассажира в профиль и при покупке билета, его имя и фамилия автоматически появится в быстром доступе, чтобы вы могли заполнить данные.
При покупке билета вы также можете сохранить пассажира, чтобы не указывать данные человека в следующий раз.
Как добавить пассажира:
- в нижней панели приложения выберите функцию Профиль;
- найдите и выберите Пассажиры;
- нажмите на кнопку Добавить пассажира;
- укажите его имя, фамилию и тип билета (полный, студенческий или детский).
- нажмите Сохранить.
Теперь данные этого человека будут храниться в папке пассажиры.
Добавьте платежную карту
Можно добавить не только пассажиров, но и платежную карту. Функция очень удобная и полезная, ведь платить за билеты можно не выходя из приложения.
Чтобы платить за билеты одним касанием:
- перейдите в Профиль;
- выберите Платежные карты;
- нажмите Добавить карту.
Карта прилагается через платежную систему безопасных платежей. Кроме того, можно не беспокоиться, ведь данные карты будут зашифрованы и не будут храниться в приложении.
Включите уведомления, чтобы не забыть о поезде
После того, как вы купите билет, в приложении можно включить напоминание о путешествиях.
Кроме того, оповещения будут приходить в случае задержки рейсов.
Чтобы не забывать о своих рейсах:
- В профиле найдите пункт Уведомления.
2. Нажмите на настройки (в верхнем правом углу).
3. Выберите Разрешить уведомление.
4. Отдельно можете выбирать, какие именно оповещения вам будут поступать.