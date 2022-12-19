Сервіси Google зможуть розпізнавати нерозбірливий почерк лікарів та розшифровувати рецепти. Для цього компанія розробляє модель штучного інтелекту.

Про це заявили представники Google на щорічній конференції в Індії – для майбутньої функції корпорація кооперується з фармацевтами, щоб потім впровадити її до програми Google Lens.

Теоретично, власник смартфона повинен відкрити додаток і навести камеру на папірець з рецептом лікаря, а технологія його розпізнає та розшифрує. Функцію розпізнавання також представили на сцені. Щоправда, у компанії не розкрили жодну дату запуску сервісу.

Зараз дивляться

– Має бути ще багато роботи, перш ніж ця система буде готова для реального світу, – завили представники сервісу зі сцени.

Поки програма Google Lens здатна розпізнавати предмети за допомогою штучного інтелекту.

І поки Google лише тестує нові функції, Apple вже впроваджує функцію супутникового SOS в iPhone 14 у низці країн. Технологія дозволяє покликати на допомогу навіть у тих ситуаціях, коли поряд немає покриття мережі. Через 2 місяці після релізу, сервіс доступний Великобританії, Франції, Німеччині та Ірландії. До цього новинку включили до США та Великій Британії.