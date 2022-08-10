Компанія Samsung представила на презентації Galaxy Unpacked 10 серпня нові складні смартфони Galaxy Fold 4 і Galaxy Flip 4. Обидва пристрої не отримали кардинальних змін, але покращення все ж таки є.

Компактна версія Galaxy Flip 4 отримала покращену камеру, об’ємний акумулятор та покращений дисплей. Сам пристрій буде поставлятися в нових кольорах, а планки на корпусі можна буде замінювати та модифікувати.

За роботу відповідає флагманський процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, який працює у парі з 8 Гб оперативної пам’яті. Компанії вдалося зробити шарнір тоншим, а рамки позбулися закруглень, що зробило Flip 4 візуально тоншим.

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У Samsung заявили, що екран покритий надміцним склом – йдеться про Gorilla Glass Victus+. Об’єм акумулятора 3700 мАг, у порівнянні з 3400 у торішньої версії.

Galaxy Flip 4 також отримав трохи змін щодо камери, компанія покращила обробку знімків, особливо у темний час доби. Основна камера – здвоєний блок з 12 Мп та ширококутним об’єктивом. Фронтальна камера одержала датчик на 10 Мп.

Ціна за Galaxy Flip 4 стартує від $999, а продажі розпочнуться 26 серпня.

Топова версія Galaxy Fold 4 також отримала купу оновлень – пристроїв стало на 12 грамів легше і тепер важить 263 г. Під капотом флагманський Snapdragon 8 Plus Gen 1, але з оперативною пам’яттю 12 ГБ. На вибір даються модифікації із внутрішньою пам’яттю від 256 Гб до 1 ТБ.

Головна перевага – це камера. Основна здобула об’єктив на 50 Мп. Екран отримав той самий дисплей на 7,6 дюйма, а також підтримує роботу зі стилусом.

Фронтальну камеру вдалося сховати під екран і вона отримала датчик на 4 Мп.

Galaxy Fold 4 коштуватиме від $1 799, і у продаж він надійде 26 серпня.