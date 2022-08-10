Компания Samsung представила на презентации Galaxy Unpacked 10 августа новые складные смартфоны Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4. Оба устройства не получили кардинальных изменений, но улучшения все же есть.

Компактная версия Galaxy Flip 4 получила улучшенную камеру, объемный аккумулятор и улучшенный дисплей. Само устройство будет поставляться в новых цветовых решениях, а планки на корпусе можно будет заменять и модифицировать.

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За работу отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, который работает в паре с 8 Гб оперативной памяти. Компании удалось сделать шарнир более тонким, а рамки избавились от закруглений, что сделало Flip 4 визуально более тонким.

В Samsung заявили, что экран покрыт сверхпрочным стеклом — речь идет о Gorilla Glass Victus+. Объем аккумулятора 3700 мАч, в сравнении с 3 400 у прошлогодней версии.

Galaxy Flip 4 также получил немного изменений касательно камеры, компания улучшила обработку снимков, особенно в темное время суток. Основная камера — сдвоенный блок с 12 Мп и широкоугольным объективом. Фронтальная камера получила датчик на 10 Мп.

Цена за Galaxy Flip 4 стартует от $999, а продажи начнутся 26 августа.

Топовая версия Galaxy Fold 4 также получила кучу обновлений — устройств стало на 12 грамм легче и теперь весит 263 г. Под капотом флагманский Snapdragon 8 Plus Gen 1, но с оперативной памятью в 12 ГБ. На выбор даются модификации с внутренней памятью от 256 Гб до 1 ТБ.

Главное преимущество — это камера. Основная получила объектив на 50 Мп. Экран получил тот же дисплей на 7,6 дюймов, а также поддерживает работу со стилусом.

Фронтальную камеру удалось спрятать под экран, и она получила датчик на 4 Мп.

Galaxy Fold 4 будет стоить от $1 799, и в продажу он поступит 26 августа.