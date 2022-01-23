Британська продюсерська компанія Space Entertainment Enterprise (SEE) та американський космічний стартап Axiom Space планують створити на низькій навколоземній орбіті (400 км) перший креативно-розважальний простір.

На орбіті Землі можна буде знімати фільми, записувати музичні альбоми та проводити спортивні змагання у прямому ефірі.

У січні 2020 року Axiom Space виграла грант NASA на будівництво першого комерційного крила МКС Axiom Station з міні-готелем для туристів.

Компанія повідомила, що до гостьового модулю приєднають ще один — там розташовуватиметься творча студія SEE-1 від компанії Space Entertainment.

Скористатися простором зможуть режисери, поп-зірки, відеострімери, спортсмени та інші, хто прагнуть творчих експериментів в умовах невагомості. Ціну оренди, як і загальну вартість проєкту, поки що не розголошують.

– SEE-1 — це можливість для людства відкрити нову космічну еру та вивести креативну індустрію на новий рівень, — зазначили у Space Entertainment.

Щоб зібрати гроші на реалізацію проєкту, компанія планує незабаром оголосити інвестиційний раунд. Стартап Space Entertainment заснували у Лондоні. Серед консультантів компанії є колишні керівники HBO, Endemol і Viacom.

У 2022 році компанія Space Entertainment спільно з американськими режисерами Томом Крузом та Дагом Лайманом запланувала зняти космічний бойовик на МКС.

Джерело: SpaceRef