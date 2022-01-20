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Космос

На березі Чорного моря знайшли територію, яка підходить для будівництва космодрому

20 Січня 2022, 21:09
Юля Захарченко редакторка стрічки
На березі Чорного моря знайшли територію, яка підходить для будівництва космодрому
Джерело: Depositphotos

У південній частині України знайшли територію, яка підходить для будівництва космодрому. З цього місця теоретично можна запустити ракету, вважають фахівці.

Про це стало відомо під час брифінгу учасників Конференції регіональних інноваційно-космічних кластерів України в Одесі 20 січня.

Керівник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний зазначив, що необхідна територія розташована на березі Чорного моря між Одеською та Миколаївською областями.

За його словами, з цієї місцевості реально проводити запуск ракети з нахилом 70-80° у сторону Туреччини. Згідно з прогнозом, у разі запуску перший ступінь ракети-носія може впасти у Чорне море.

На думку Присяжного, перед ухваленням рішення про будівництво стратегічного об’єкта необхідно узгодити різні моменти з Туреччиною, над якою може пролітати другий ступінь ракети.

Фахівці вважають, що є ризик його падіння на територію цієї держави. Космодром в Україні досі не побудували через жорсткі вимоги для його облаштування.

Серед них – велика безлюдна територія, щонайменше 500 км уздовж траси для польоту, відсутність сторонніх об’єктів на відстані 200 км праворуч та ліворуч.

На думку фахівців, знайти таку територію у нашій країні дуже складно через те, що Україна – густонаселена держава.

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Теги
Космос , Миколаївська область , Одеська область , Чорне море
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