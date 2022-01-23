Британская продюсерская компания Space Entertainment Enterprise (SEE) и американский космический стартап Axiom Space планируют создать на низкой околоземной орбите (400 км) первое креативно-развлекательное пространство.

На орбите Земли можно будет снимать фильмы, записывать музыкальные альбомы и проводить спортивные соревнования в прямом эфире.

В январе 2020 года Axiom Space выиграла грант NASA на строительство первого коммерческого крыла МКС Axiom Station с мини-гостиницей для туристов.

Компания сообщила, что к гостевому модулю присоединят еще один – там будет расположена творческая студия SEE-1 от компании Space Entertainment.

Воспользоваться пространством смогут режиссеры, поп-звезды, видеостримеры, спортсмены и другие, кто стремится к творческим экспериментам в условиях невесомости. Цену аренды, как и общую стоимость проекта, пока не разглашают.

– SEE-1 – это возможность для человечества открыть новую космическую эру и вывести креативную индустрию на новый уровень, – отметили в Space Entertainment.

Чтобы собрать деньги на реализацию проекта, компания вскоре объявит инвестиционный раунд. Стартап Space Entertainment основали в Лондоне. Среди консультантов компании есть бывшие руководители HBO, Endemol и Viacom.

В 2022 году компания Space Entertainment совместно с американскими режиссерами Томом Крузом и Дагом Лайманом запланировала снять космический боевик на МКС.

Источник: SpaceRef