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Номер однієї з бригад ЗСУ зламали – мешканці двох областей отримують фейкові СМС

26 Квітня 2022, 10:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
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Джерело: Unsplash

Номер гарячої лінії 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу зламали.

Нині комбінація цифр – +380 (99) 736 18 89 не дійсна,  з усіх питань тепер можна звертатися за новим номером – +380 (68) 710 16 97.

– Не маючи жодного успіху у наступальних діях противник вдається до інформаційно-психологічних операцій та розсилає повідомлення мешканцям Миколаївщини та Херсонщини з метою створення паніки на наших територіях, – повідомили в Facebook 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Необхідно бути пильними та не піддаватися подібним атакам, оскільки ворог використовує будь-які методи для досягнення переваги.

Раніше ми повідомляли, що сайт Псковської єпархії зламали. На його головній сторінці розмістили фото злочинів із Бучі. Також був заголовок: Коли світ забуде ім’я Путіна, він пам’ятатиме про злочини російських солдатів у Бучі.

Справа в тому, що патріарх РПЦ Кирило, якому підконтрольна, в тому числі Псковська єпархія, раніше благословив війська РФ на війну в Україні.

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