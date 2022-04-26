Номер горячей линии 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода взломали.

В настоящее время комбинация цифр — +380 (99) 736 18 89 не действительна, по всем вопросам теперь можно обращаться за новым номером — +380 (68) 710 16 97.

— Не имея никакого успеха в наступательных действиях, противник прибегает к информационно-психологическим операциям и рассылает сообщения жителям Николаевской и Херсонской областей с целью создания паники на наших территориях, — сообщили в Facebook 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Необходимо быть бдительными и не подвергаться подобным атакам, поскольку враг использует любые методы достижения преимущества.

Ранее мы сообщали, что сайт Псковской епархии взломали. На его главной странице разместили фото преступлений из Бучи. Также был заголовок: Когда мир забудет имя Путина, он будет помнить о преступлениях российских солдат в Буче.

Дело в том, что патриарх РПЦ Кирилл, которому подконтрольна, в том числе, Псковская епархия, ранее благословил войска РФ на войну в Украине.