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Нобелівська премія з фізики 2022: названо лауреатів

4 Жовтня 2022, 12:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нобелевская премия
Джерело: Depositphotos

4 жовтня 2022 року Нобелівську премію з фізики 2022 року присудили Алену Аспекту, Джону Клаузеру та Антону Цайлінгеру. Вони удостоєні нагороди “за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці”.

Лауреати з фізики 2022 року створили інструменти, які допоможуть людству увійти до нової ери квантових технологій. Управління квантовими станами допоможе людству розкрити весь потенціал можливостей.

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– Наразі ведуться інтенсивні дослідження та розробки для створення квантових комп’ютерів, покращення вимірювань, створення квантових мереж та встановлення безпечного зв’язку з квантовим шифруванням, – повідомляють організатори міжнародної премії.

Відомо, що лауреатів Нобелівської премії озвучують із 3 до 10 жовтня. Першим переможцем з медицини та фізіології став шведський біолог Сванте Паабо. Він визначив геном неандертальця, предка сучасної людини. Його відкриття допоможе вченим глибше займатися вивченням еволюції всього людства.

Вже 5-го числа назвуть ім’я лауреата з хімії, а 6-го – з літератури. 7 жовтня стане відомо, хто завоював премію миру, а 10 жовтня – у сфері економіки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Також серед фаворитів – молода екоактивістка Грета Тунберг, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська та російський “опозиціонер” Олексій Навальний. Якщо Зеленський отримає нагороду, це вкотре доведе, що президент нашої країни взяв на себе відповідальність у найважливіший та найскладніший момент.

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій. Щорічно її видають за унікальні досягнення в науці й не тільки – мрія кожного дослідника та тих, хто робить внесок у культуру та світ загалом.

У 2021 році лауреатами Нобеля з фізики стали вчені Сюкуро Манабе, Клаус Гассельман і Джорджо Парізі “за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем”.

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