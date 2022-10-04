4 жовтня 2022 року Нобелівську премію з фізики 2022 року присудили Алену Аспекту, Джону Клаузеру та Антону Цайлінгеру. Вони удостоєні нагороди “за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці”.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

Лауреати з фізики 2022 року створили інструменти, які допоможуть людству увійти до нової ери квантових технологій. Управління квантовими станами допоможе людству розкрити весь потенціал можливостей.

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– Наразі ведуться інтенсивні дослідження та розробки для створення квантових комп’ютерів, покращення вимірювань, створення квантових мереж та встановлення безпечного зв’язку з квантовим шифруванням, – повідомляють організатори міжнародної премії.

Intense research and development are underway to utilise the special properties of individual particle systems to construct quantum computers, improve measurements, build quantum networks and establish secure quantum encrypted communication.#NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

Відомо, що лауреатів Нобелівської премії озвучують із 3 до 10 жовтня. Першим переможцем з медицини та фізіології став шведський біолог Сванте Паабо. Він визначив геном неандертальця, предка сучасної людини. Його відкриття допоможе вченим глибше займатися вивченням еволюції всього людства.

Вже 5-го числа назвуть ім’я лауреата з хімії, а 6-го – з літератури. 7 жовтня стане відомо, хто завоював премію миру, а 10 жовтня – у сфері економіки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Також серед фаворитів – молода екоактивістка Грета Тунберг, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська та російський “опозиціонер” Олексій Навальний. Якщо Зеленський отримає нагороду, це вкотре доведе, що президент нашої країни взяв на себе відповідальність у найважливіший та найскладніший момент.

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій. Щорічно її видають за унікальні досягнення в науці й не тільки – мрія кожного дослідника та тих, хто робить внесок у культуру та світ загалом.

У 2021 році лауреатами Нобеля з фізики стали вчені Сюкуро Манабе, Клаус Гассельман і Джорджо Парізі “за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем”.