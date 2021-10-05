Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. У 2021 році переможцями стали вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джорджо Парізі “за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем”.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Сюкуро Манабе і Клаус Хассельман отримали премію за фізичне моделювання клімату Землі, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз глобального потепління.

А Джорджіо Парізі став лауреатом завдяки відкриттю взаємодії хаосу і флуктуацій у фізичних системах.

Вручення відбулося дистанційно і транслювалося на сайті Нобелівського комітету. Премія передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько $1,19 млн).

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті. Фонд Нобеля протягом як мінімум 50 років після їх висунення не має права публікувати список.

Церемонії нагородження проходять щорічно 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля, ім’ям якого названа премія. Кожен лауреат отримує золоту медаль, диплом і грошову премію.

Нагадаємо, що у 2020 році премію з фізики отримали: англієць Роджер Пенроуз за відкриття того, що “утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності”, американка Андреа Гез і німець Рейнгард Ґенцель “за відкриття супермасивного компактного об’єкта в центрі нашої галактики”.

Нобелівський тиждень 2021 розпочався 4 жовтня. У понеділок оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Ними стали: американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.

6 жовтня стануть відомі володарі преміх з хімії, а 7 жовтня – з літератури. Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія запланована на п’ятницю, 8 жовтня.

Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них – це фізичні особи, 95, що залишилися – організації.