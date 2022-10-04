4 октября 2022 года Нобелевскую премию по физике 2022 присудили Алену Аспекту, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. Они удостоены награды “за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике”.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

Лауреаты по физике 2022 года создали инструменты, которые помогут человечеству войти в новую эру квантовых технологий. Управления квантовыми состояниями поможет человечеству раскрыть весь потенциал возможностей.

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— В настоящее время ведутся интенсивные исследования и разработки для создания квантовых компьютеров, улучшения измерений, создания квантовых сетей и установления безопасной связи с квантовым шифрованием, — сообщают организаторы международной премии.

Intense research and development are underway to utilise the special properties of individual particle systems to construct quantum computers, improve measurements, build quantum networks and establish secure quantum encrypted communication.#NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

Известно, что лауреатов Нобелевской премии озвучивают с 3 по 10 октября. Первым победителем по медицине и физиологии стал шведский биолог Сванте Паабо. Он определил геном неандертальца, вымершего предка современного человека. Его открытие позволит ученым более глубоко занятьи изучением эволюции всего человечества.

Уже 5 числа назовут имя лауреата по химии, а 6 — по литературе. 7 октября станет известно, кто завоевал премию мира, а 10 октября — в области экономики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Также среди фаворитов юная экоактивистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российский “оппозиционер” Алексей Навальный. Если Зеленский получит награду, это в очередной раз докажет, что президент нашей страны взял на себя ответственность в самый важный и сложный момент.

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее выдают за уникальные достижения в науке и не только — мечта каждого исследователя и тех, кто делает вклад в культуру и мир в целом.

В 2021 году лауреатами Нобеля по физике стали ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи “за новаторский вклад в понимание сложных физических систем”.