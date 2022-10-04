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Нобелевская премия по физике 2022: названы лауреаты

4 октября 2022, 12:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Нобелевская премия
Источник: Depositphotos

4 октября 2022 года Нобелевскую премию по физике 2022 присудили Алену Аспекту, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. Они удостоены награды “за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике”.

Лауреаты по физике 2022 года создали инструменты, которые помогут человечеству войти в новую эру квантовых технологий. Управления квантовыми состояниями поможет человечеству раскрыть весь потенциал возможностей.

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— В настоящее время ведутся интенсивные исследования и разработки для создания квантовых компьютеров, улучшения измерений, создания квантовых сетей и установления безопасной связи с квантовым шифрованием, — сообщают организаторы международной премии.

Известно, что лауреатов Нобелевской премии озвучивают с 3 по 10 октября. Первым победителем по медицине и физиологии стал шведский биолог Сванте Паабо. Он определил геном неандертальца, вымершего предка современного человека. Его открытие позволит ученым более глубоко занятьи изучением эволюции всего человечества. 

Уже 5 числа назовут имя лауреата по химии, а 6 — по литературе. 7 октября станет известно, кто завоевал премию мира, а 10 октября — в области экономики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Также среди фаворитов юная экоактивистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российский “оппозиционер” Алексей Навальный. Если Зеленский получит награду, это в очередной раз докажет, что президент нашей страны взял на себя ответственность в самый важный и сложный момент.

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее выдают за уникальные достижения в науке и не только — мечта каждого исследователя и тех, кто делает вклад в культуру и мир в целом.

В 2021 году лауреатами Нобеля по физике стали ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи “за новаторский вклад в понимание сложных физических систем”.

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