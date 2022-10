4 октября 2022 года Нобелевскую премию по физике 2022 присудили Алену Аспекту, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. Они удостоены награды “за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике”.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022