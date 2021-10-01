Популярний відеосервіс Netflix випустив локалізовану версію сайту та додатків для України. Компанії вдалося перекласти весь інтерфейс українською, і він вже доступний користувачам.

Українську версію Netflix можна оцінити разом з 30 іншими версіями різними мовами. Крім того, зміни зачепили не тільки інтерфейс — фільми та серіали отримають українську озвучку і субтитри.

– Через шість років після запуску сервісу в Україні ми раді надати інтерфейс українською мовою, – йдеться в повідомленні сервісу.

Зараз українською мовою доступні такі проекти – Бріджертони, Статеве виховання, Корона, Ферзевий гамбіт, Дивні дива, Паперовий будинок та інші.

Локалізація доступна за посиланням netflix.com/ua.

Щоб зробити інтерфейс Netflix україномовним, треба зайти в управління профілем і змінити мову.

Компанія також серйозно зацікавилася нашими глядачами — тепер у соцмережах Instagram, Facebook і YouTube з’явилися офіційні українські сторінки.

Крім локалізації та створення сторінок, користувачі сервісу можуть отримати технічну підтримку через додаток, хоч і в певний час — з 15.00 до 23.00.

Глава Мінцифри Михайло Федоров отримав лист від представників Netflix. У ньому йдеться про успішний запуск української локалізації — незабаром користувачі зможуть насолодитися озвученням і субтитрами нашою мовою ще більшої кількості фільмів і серіалів.

Нагадаємо, що у вересні Netflix показав трейлер амбітного серіалу Не дивися вгору, прем’єра якого відбудеться 24 грудня. У кінокартині знялися зірки світового рівня — Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс.

Режисером стрічки та автором сценарію виступив Адам Маккей, який є лауреатом премій Оскар, BAFTA та Еммі.