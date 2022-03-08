Компанія Apple провела презентацію 8 березня. Так, на заході представили довгоочікуваний бюджетник iPhone SE 3, планшет iPad Air 5 та інші пристрої.

Як і очікувалося, головною новинкою презентації став бюджетний iPhone SE 3 – зовні він практично не змінився, а всередині встановлено новий чипсет A15 з підтримкою 5G.

iPhone SE 3 має 4,7-дюймовий дисплей з великими рамками зверху та знизу, а також сканер відбитків пальців Touch ID у кнопці під екраном.

Камери залишилися без змін – 12 Мп модуль з діафрагмою 1.8 і цифровий зум розташований на задній частині, а спереду – фронтальна на 7 Мп.

Ціна на iPhone SE 3 починається від $429.

Також Apple представила планшет iPad Air 5 покоління. Під капотом – чипсет M1 як у Pro-версії. Також є підтримка 5G, 12-мегапіксельна надширока камера з підтримкою знімання в 4K, Retina-дисплей, а також збільшена на 60% продуктивність і у 2 рази потужніший процесор.

Ціна на iPad Air 5 починається від $599.

Apple презентувала новий компактний комп’ютер Mac Studio. Він отримав оновлений дизайн, завдяки чому тепер девайс має більше роз’ємів.

На вибір буде відразу дві комплектації – з процесором M1 Max та M1 Ultra.

Ціна на Mac Studio починається від $1 999.

Далі – монітор Studio Display. Він має діагональ 27 дюймів з 5K Retina-дисплеєм.

У нього додали ультрашироку 12-мегапіксельну камеру та динаміки, мікрофони студійної якості, три порти USB-C та Thunderbolt. Корпус повністю виготовлений з алюмінію.

Studio Display обійдеться у $1 599.