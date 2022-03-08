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Не только iPhone SE 3: что показали на презентации Apple 8 марта

8 марта 2022, 21:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Презентация Apple

Компания Apple провела презентацию 8 марта. Так, на мероприятии представили долгожданный бюджетник iPhone SE 3, планшет iPad Air 5 и другие устройства.

Как и ожидалось, главной новинкой презентации стал бюджетный iPhone SE 3 — внешне он практически не изменился, а внутри установлен новый чипсет A15 с поддержкой 5G.

iPhone SE 3 имеет 4,7-дюймовый дисплей с большими рамками сверху и снизу, а также сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке под экраном.

iphone se 3

Камеры остались без изменений — 12 Мп модуль с диафрагмой 1.8 а также цифровой зум расположен на задней части, а спереди — фронтальная на 7 Мп.

Цена на iPhone SE 3 начинается от $429.

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Также Apple представила планшет iPad Air 5-го поколения. Под капотом — чипсет M1 как у Pro-версии. Также есть поддержка 5G, 12-мегапиксельная ультраширокая камера с поддержкой съемки в 4K, Retina-дисплей, а также увеличенная на 60% производительность и в 2 раза мощнее процессор.

iPad Air

Цена на iPad Air 5 начинается от $599.

iPad Air

Apple презентовала новый компактный компьютер Mac Studio. Он получил обновленный дизайн, благодаря чему теперь у девайса больше разъемов.

Mac Studio

На выбор будет сразу две комплектации — с процессором M1 Max и M1 Ultra.

Mac Studio

Цена на Mac Studio начинается от $1 999.

Дальше — монитор Studio Display. Он имеет диагональ в 27 дюймов с 5K Retina-дисплеем.

Studio Display

В него внедрили ультраширокую 12-мегапиксельную камеру и динамики, микрофоны студийного качества, три порта USB-C и Thunderbolt. Корпус полностью изготовлен из алюминия.

Studio Display

Studio Display обойдется в $1 599.

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Теги
Apple , iPhone
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