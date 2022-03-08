Компанія Apple оновила iPhone 13 і 13 Pro – їх випустять у новому зеленому кольорі.

Про це стало відомо під час презентації Apple 8 березня.

Замовлення зеленого iPhone 13 і 13 Pro стартують із п’ятниці 11 березня, у продажу вони з’являться 18 березня.

Ціни та характеристики iPhone 13 і 13 Pro в зеленому кольорі залишаться незмінними.

Головною новинкою презентації Apple 8 березня став бюджетник iPhone SE 3. Також компанія представила планшет iPad Air 5, компактний комп’ютер Mac Studio і монітор Studio Display.

Нагадаємо, 2 березня Apple призупинила продаж своєї продукції та обмежила послуги в Росії через війну в Україні. Це означає, що офіційно купити нові пристрої Apple у Росії не вдасться.