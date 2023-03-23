Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек у всіх населених пунктах і на дорогах, де він доступний.

2 Мбіт/сек мінімально достатньо, щоб виходити в Zoom із колегами зі смартфона в дорозі. Або публікувати відео в Instagram і обмінюватися файлами без Wi-Fi. Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Він зазначив, що в містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах – навпаки, через меншу кількість базових станцій.

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– Швидкість – один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу. Однак у новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. Тому надалі держава не зможе перевіряти, чи справді скрізь достатня швидкість завантаження, – написав Федоров.

Також міністр цифрової трансформації України додав, що наразі готуються зміни до законодавства, які дозволять державі контролювати швидкість. А користувачам – тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету.