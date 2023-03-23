Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек во всех населенных пунктах и на дорогах, где он доступен.

2 Мбит/сек минимально достаточно, чтобы выходить в Zoom с коллегами со смартфона в дороге. Или публиковать видео в Instagram и обмениваться файлами без Wi-Fi. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Он отметил, что в городах фактический показатель значительно выше, а вот в некоторых селах — наоборот, из-за меньшего количества базовых станций.

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— Скорость — один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество. Однако в новом Законе об электронных коммуникациях такого показателя нет. Поэтому в дальнейшем государство не сможет проверять, действительно ли везде достаточная скорость загрузки, — написал Федоров.

Также министр цифровой трансформации Украины добавил, что сейчас готовятся изменения в законодательство, которые позволят государству контролировать скорость. А пользователям — тестировать ее и влиять на качество мобильного интернета.