Apple показала нові iPhone 13 минулого місяця, але експерти тільки зараз з’ясували собівартість флагманів. Результати здивували навіть ентузіастів з TechInsights.

Для прикладу компанія взяла iPhone 13 Pro з 256 ГБ внутрішньої пам’яті. Компоненти пролили світло на реальну вартість пристрою.

Виявляється, флагманська версія поставляється з 6 ГБ оперативної пам’яті застарілого стандарту LPDDR4X. На ринку вже існує актуальніша версія LPDDR5, яка трохи краще за попередника.

Експерти з’ясували, що графічні процесори iPhone 13 та iPhone 13 Pro однакові. Різниця тільки в кількості ядер. Якщо в базовій 4 ядра, то модифікація в Pro має 5 ядер.

Розбирання також показало, що новий флагман оснащений камерою шириною 1,7 мкм — торішня версія може похвалитися шириною камери в 1,4 мкм.

Всередині iPhone експерти також виявили процесор A15 – чіп власного виробництва Apple.

Дізнавшись ціну на кожен компонент смартфона, експерти прийшли до висновків, що iPhone 13 Pro коштує близько $570. Минулого року компанія витратила $548 на виробництво iPhone 12 Pro.

Варто врахувати, що фінальна вартість не включає витрати на постачання компонентів, складання, програмне забезпечення, вартість доставляння, гарантію, пакування та інші аспекти.

Нагадаємо, що Apple продає iPhone 13 Pro з 256 ГБ пам’яті за $1 099. Корпорація продає пристрій майже у 2 рази дорожче.