Apple показала новые iPhone 13 в прошлом месяце, но эксперты только сейчас выяснили себестоимость флагманов. Результаты удивили даже энтузиастов из TechInsights.

Для примера компания взяла iPhone 13 Pro с 256 ГБ внутренней памяти. Компоненты пролили свет на реальную стоимость устройства.

Оказывается, флагманская версия поставляется с 6 ГБ оперативной памяти устаревшего стандарта LPDDR4X. На рынке уже существует более актуальная версия LPDDR5, которая немного лучше предшественника.

Эксперты выяснили, что графические процессоры iPhone 13 и iPhone 13 Pro одинаковые. Разница только в количестве ядер. Если в базовой 4 ядра, то модификация в Pro имеет 5 ядер.

Разборка также показала, что новый флагман оснащен камерой шириной 1,7 мкм — прошлогодняя версия может похвастаться шириной камеры в 1,4 мкм.

Внутри iPhone эксперты также обнаружили процессор A15 — чип собственного производства Apple.

Узнав цену на каждый компонент смартфона, эксперты пришли к выводам, что iPhone 13 Pro стоит около $570. В прошлом году компания потратила $548 на производство iPhone 12 Pro.

Стоит учесть, что финальная стоимость не включает расходы на поставки компонентов, сборку, программное обеспечение, стоимость доставки, гарантию, упаковку и другие аспекты.

Напомним, что Apple продает iPhone 13 Pro с 256 ГБ памяти по цене $1 099. Корпорация продает устройство почти в 2 раза дороже.