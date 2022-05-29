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NAVI вигнала з команди капітана-росіянина

29 Травня 2022, 07:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
NAVI вигнала з команди капітана-росіянина

Український кіберспортивний клуб NAVI вирішив завершити співпрацю з капітаном команди по CS:GO росіянином Кирилом (BoombI4) Михайловим.

Таке рішення ухвалили задля збереження репутації команди.

– Після завершення PGL Major Antwerp кіберспортивний клуб NAVI виключив з активного ростера CS:GO Кирила BoombI4 Михайлова. Причини рішення пов’язані з високими ризиками репутації для клубу та не пов’язані з результатами його гри, – йдеться у повідомленні.

Склад команди на BLAST Premier: Spring Finals, який відбудеться у червні, оголосять пізніше.

Зараз дивляться

Кирило Михайлов виступав за NAVI з травня 2019 року. Варто зауважити, що в команді грають ще двоє росіян – Ілля Perfecto Залуцький та Денис electronic Шаріпов.

Сам Михайлов новину про своє відсторонення поки не прокоментував.

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Кіберспорт
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