Украинский киберспортивный клуб NAVI решил завершить сотрудничество с капитаном команды по CS:GO россиянином Кириллом (BoombI4) Михайловым.

Такое решение было принято для сохранения репутации команды.

— После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера CS:GO Кирилла BoombI4 Михайлова. Причины решения связаны с высокими рисками репутации для клуба и не связаны с результатами игры, — говорится в сообщении.

Состав команды на BLAST Premier: Spring Finals, который состоится в июне, объявят позже.

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Кирилл Михайлов выступал за NAVI с мая 2019 года. Следует отметить, что в команде играют еще двое россиян – Илья Perfecto Залуцкий и Денис electronic Шарипов.

Сам Михайлов новость о своем отстранении пока не прокомментировал.