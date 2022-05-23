FaZe Clan стали чемпіонами PGL Major Antwerp 2022

У неділю, 22 травня, відбувся гранд-фінал турніру PGL Major Antwerp 2022 з CS:GO. Північноамериканська команда FaZe Clan обіграла українців з NaVi та здобула перемогу.
На першій карті – Inferno – FaZe Clan вирвалася вперед з рахунком 19:16.
Наступним був пік NaVi, де клуб обрав свою найкращу за статистикою карту Nuke. Однак це не допомогло українській команді здобути перемогу, програш був 10:16.
Таким чином, FaZe перервали серію NaVi з 11 перемог поспіль на мейджорах. Північноамериканці вперше в історії стали чемпіоном мейджору.
MAJOR CHAMPIONS ????#PGLMajor | #FaZeUp pic.twitter.com/O9Ed2KRmfG
— FaZe Clan (@FaZeClan) May 22, 2022
Зазначимо, що капітан команди 32-річний Фін Karrigan Андерсен став найстаршим переможцем мейджора. Данець побив рекорд Данила Zeus Тесленко, який виграв PGL Major Krakow 2017 у віці 29 років.
PGL Major Antwerp 2022 відбувся з 9 по 22 травня в Антверпені, Бельгія. Команди розіграли призовий фонд у розмірі $1 млн.
За перемогу в турнірі Faze заробили $500 тис., Navi, своєю чергою, отримають $150 тис.
Фото: FaZe Clan