Компания Meta изучает возможность создания новой соцсети P92. В ней можно будет делиться информацией и она будет похожа на Twitter.

— Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам, — пишет CNN со ссылкой на представителя компании Meta.

По задумке, одной центральной платформы не будет — пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества со своими правилами. Концепция похожа на Reddit или Discord, но отличается от того, как работают другие платформы Meta.

О потенциальных функциях и сроках запуска новой платформы Meta рассказывать не спешит.

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СМИ пишут, что новая платформа будет связана с Instagram, поэтому пользователи смогут использовать для входа уже существующие аккаунты.