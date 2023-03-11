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Конкурент Twitter. Meta хочет создать новую соцсеть

11 марта 2023, 10:52
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Конкурент Twitter. Meta хоче створити нову соцмережу

Компания Meta изучает возможность создания новой соцсети P92. В ней можно будет делиться информацией и она будет похожа на Twitter.

— Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам, — пишет CNN со ссылкой на представителя компании Meta.

По задумке, одной центральной платформы не будет — пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества со своими правилами. Концепция похожа на Reddit или Discord, но отличается от того, как работают другие платформы Meta.

О потенциальных функциях и сроках запуска новой платформы Meta рассказывать не спешит.

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СМИ пишут, что новая платформа будет связана с Instagram, поэтому пользователи смогут использовать для входа уже существующие аккаунты.

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Источник
CNN
Теги
Meta Twitter
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