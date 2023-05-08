Нашестя дронів і парад чорних мішків: меми в очікуванні 9 травня в Росії

9 травня – знакова подія для Росії. На Червоній площі біля Кремля заведено проводити військові паради, тож 2023 року це знову хочуть реалізувати. Утім, Путін не з’явиться на площі через можливу навалу безпілотників, зробивши своє звернення за допомогою відеозв’язку.

Користувачі мережі активно обговорюють подібні рішення, фантазуючи про те, що ми побачимо на 9 травня. Деякі навіть встигають створювати меми, пророкуючи поганий день для Кремля.

Меми про парад на 9 травня в Росії – далі в матеріалі.

Один із користувачів Twitter натякнув, що кожен українець запускатиме безпілотник у бік Кремля, показавши фото свинки Пеппи з мильними бульбашками. Саме цього і бояться в РФ.

9 травня. Кожен свідомий українець запускає безпілотник в бік москви. pic.twitter.com/sAP4W4UtwX — Степан Срака, главний інженер (@StepanSraka_) May 4, 2023

У Берліні дозволили виходити на вулицю 8-9 травня з українськими прапорами, тоді як заборону для прапора РФ залишили. Це точно вдарить по самолюбству тих громадян Росії, які хотіли гучно відгуляти 9 травня за кордоном. Реакцію росіян представили за допомогою відео зі змагань з ляпасів.

Берлінський суд скасував заборону українським прапорам 8-9 травня. pic.twitter.com/kNSB5oHzWV — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) May 8, 2023

Ґрати на танках від дронів – окрема тема для насмішок. Утім, таку інженерну ідею можуть використати для захисту авто воєначальників, адже на 9 травня біля Кремля очікується навала безпілотників.

Ще один чудовий приклад “передової техніки”, яку покажуть на параді 9 травня.

«Известия»: на параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику???? pic.twitter.com/7UiVU9DjHL — Omar Bozkurt 5???????????????????? (@OmarHuseyn31398) May 8, 2023

Знищення Кремля у фільмі Тома Круза – це якесь пророцтво, яке може вказувати саме на 9 травня. Користувачі мережі впевнені, що сцена в кіно – лише анонс.

Повна версія 9 травня на всіх каналах. А поки анонс події????

Гарного перегляду! pic.twitter.com/I7wTGsReOp — Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) May 7, 2023

З огляду на втрати армії РФ за ці місяці, парад у Кремлі складатиметься з трун із символами Z і V.

Не варто забувати, що не всі отримають труну, і з’являться на площі в такому вигляді.

Как на самом деле будет проходить парад 9 мая на красной площади. pic.twitter.com/b7Tbz5h9kv — Yalchin (@Kerim___Y) May 7, 2023

Деяким пощастить більше, бо вони будуть у чорних пакетах.

Гойда на 9 мая в москве pic.twitter.com/ZROL8xGeqq — Qairat ???????????????????????????????????????? (@QairatSadyqbek) May 7, 2023

Відео з Пригожиним, де він говорить про відхід ПВК Вагнера з Бахмута породило купу мемів. Тепер обличчя кухаря Путіна використовують, щоб зобразити емоції типового пенсіонера з РФ після затвердження свята Дня Європи в Україні на 9 травня.

Кожен український ватан та росіянин після новини про 9 травня в Україні як День Європи: pic.twitter.com/WcADoTY0hy — Риба ???????? (@afish7911) May 8, 2023

Утім, багато хто також вважає, що ціллю буде не Кремль, а Кримський міст.