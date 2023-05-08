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Нашествие дронов и парад черных мешков: мемы в ожидании 9 мая в России

8 мая 2023, 16:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День победы

9 мая — знаковое событие для России. На Красной площади возле Кремля принято проводить военные парады, и в 2023 году это снова хотят реализовать. Впрочем, Путин не появится на площади из-за возможного нашествия беспилотников, сделав свое обращение с помощью видеосвязи.

Пользователи сети активно обсуждают подобные решения, фантазируя о том, что мы увидим на 9 мая. Некоторые даже успевают создавать мемы, пророча плохой день для Кремля.

Мемы о параде на 9 мая в России — далее в материале.

Один из пользователей Twitter намекнул, что каждый украинец будет запускать беспилотник в сторону Кремля, показав фото свинки Пеппы с мыльными пузырями. Именно этого и боятся в РФ.

В Берлине разрешили выходить на улицу 8-9 мая с украинскими флагами, в то время как запрет  для флага РФ оставили. Это точно ударит по самолюбию тех граждан России, которые хотели громко отгулять 9 мая за границей. Реакцию россиян представили с помощью видео из соревнований по пощечинам.

Решетка на танках от дронов — отдельная тема для насмешек. Впрочем, такую инженерную идею могут использовать для защиты авто военачальников, ведь на 9 мая у Кремля ожидается нашествие беспилотников.

Еще один отличный пример “передовой техники”, которую покажут на параде 9 мая.

Уничтожение Кремля в фильме Тома Круза — это некое пророчество, которое может указывать как раз на 9 мая. Пользователи сети уверены, что сцена в кино — лишь анонс.

Учитывая потери армии РФ за эти месяцы, парад в Кремле будет состоять из гробов с символами Z и V.

Не стоит забывать, что не все получат гроб, и появятся на площади в таком виде.

Некоторым повезет больше, ведь они будут в черных пакетах.

Видео с Пригожиным, где он говорит об уходе ЧВК Вагнера из Бахмута породило кучу мемов. Теперь лицо повара Путина используют, чтобы изобразить эмоции типичного пенсионера из РФ после утверждения праздника Дня Европы в Украине на 9 мая.

Впрочем, многие также считают, что целью будет не Кремль, а Крымский мост.

Мем

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