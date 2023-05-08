Нашествие дронов и парад черных мешков: мемы в ожидании 9 мая в России

9 мая — знаковое событие для России. На Красной площади возле Кремля принято проводить военные парады, и в 2023 году это снова хотят реализовать. Впрочем, Путин не появится на площади из-за возможного нашествия беспилотников, сделав свое обращение с помощью видеосвязи.

Пользователи сети активно обсуждают подобные решения, фантазируя о том, что мы увидим на 9 мая. Некоторые даже успевают создавать мемы, пророча плохой день для Кремля.

Мемы о параде на 9 мая в России — далее в материале.

Один из пользователей Twitter намекнул, что каждый украинец будет запускать беспилотник в сторону Кремля, показав фото свинки Пеппы с мыльными пузырями. Именно этого и боятся в РФ.

9 травня. Кожен свідомий українець запускає безпілотник в бік москви. pic.twitter.com/sAP4W4UtwX — Степан Срака, главний інженер (@StepanSraka_) May 4, 2023

В Берлине разрешили выходить на улицу 8-9 мая с украинскими флагами, в то время как запрет для флага РФ оставили. Это точно ударит по самолюбию тех граждан России, которые хотели громко отгулять 9 мая за границей. Реакцию россиян представили с помощью видео из соревнований по пощечинам.

Берлінський суд скасував заборону українським прапорам 8-9 травня. pic.twitter.com/kNSB5oHzWV — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) May 8, 2023

Решетка на танках от дронов — отдельная тема для насмешек. Впрочем, такую инженерную идею могут использовать для защиты авто военачальников, ведь на 9 мая у Кремля ожидается нашествие беспилотников.

Еще один отличный пример “передовой техники”, которую покажут на параде 9 мая.

«Известия»: на параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику???? pic.twitter.com/7UiVU9DjHL — Omar Bozkurt 5???????????????????? (@OmarHuseyn31398) May 8, 2023

Уничтожение Кремля в фильме Тома Круза — это некое пророчество, которое может указывать как раз на 9 мая. Пользователи сети уверены, что сцена в кино — лишь анонс.

Повна версія 9 травня на всіх каналах. А поки анонс події????

Гарного перегляду! pic.twitter.com/I7wTGsReOp — Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) May 7, 2023

Учитывая потери армии РФ за эти месяцы, парад в Кремле будет состоять из гробов с символами Z и V.

Не стоит забывать, что не все получат гроб, и появятся на площади в таком виде.

Как на самом деле будет проходить парад 9 мая на красной площади. pic.twitter.com/b7Tbz5h9kv — Yalchin (@Kerim___Y) May 7, 2023

Некоторым повезет больше, ведь они будут в черных пакетах.

Гойда на 9 мая в москве pic.twitter.com/ZROL8xGeqq — Qairat ???????????????????????????????????????? (@QairatSadyqbek) May 7, 2023

Видео с Пригожиным, где он говорит об уходе ЧВК Вагнера из Бахмута породило кучу мемов. Теперь лицо повара Путина используют, чтобы изобразить эмоции типичного пенсионера из РФ после утверждения праздника Дня Европы в Украине на 9 мая.

Кожен український ватан та росіянин після новини про 9 травня в Україні як День Європи: pic.twitter.com/WcADoTY0hy — Риба ???????? (@afish7911) May 8, 2023

Впрочем, многие также считают, что целью будет не Кремль, а Крымский мост.