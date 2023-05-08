В Україні з’явилося нове свято – 9 травня відзначатимуть День Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Лідер країни також подав законопроєкт до ВР для святкування 8 травня як Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Для святкування Дня Європи Зеленський підписав відповідну постанову. Президент зауважив, що зараз Україна та вільна Європа знову бореться зі злом. Нехай воно має не такий вигляд, як за часів Другої Світової, але мета у зла залишилася колишньою – поневолення або знищення.

– Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми вшановуватимемо нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир, – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що День Європи бере свій початок у 1949 році – тоді свято припадало на 5 травня. Але вже 1985 року дату змінили на 9 травня, пов’язуючи свято з днем проголошення Декларації Шумана. У більшості країн ЄС свято не передбачає додаткового вихідного.

Свята в травні 2023 порадують українців своєю великою кількістю – є як і державні, так і церковні. Наприклад, на 22 травня припадає День Святителя Миколая, а на 25 число – Вознесіння Господнє. Ознайомитися з повним календарем свят травня 2023 можна на Фактах ICTV.