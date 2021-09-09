Космічне агентство NASA представило ролик з польотом на астероїд Psyche 16 з покладами золота. Пізнавальне відео вчені опублікували в YouTube.

Космічне тіло Psyche 16 обертається навколо Сонця на відстані в 600 млн км від Землі. Інтерес до астероїда величезний — його вартість оцінюють в $700 квінтильйонів. Судячи з відео, співробітники NASA не скупилися на анімацію — якість ролика на це натякає.

Відомо, що агентство планує відправити до астероїда зонд Psyche у 2022 році. Космічний апарат добереться до Psyche 16 тільки у 2026 році, якщо розрахунки траекторій будуть вірні. Там він зможе вивчити поверхню на наявність золота та інших копалин, яких на Землі з кожним роком залишається все менше.

Вчені сподіваються, що на астероїді знаходяться величезні поклади корисних металів, які стануть в пригоді на Землі. Також астрономи не виключають той факт, що металеве космічне тіло може виявитися ядром загиблої планети.

Експерти NASA зараз займаються не тільки створенням якісних анімацій — роверу Perseverance вперше вдалося добути зразки скелі з поверхні Марса. В майбутньому, цей космічний апарат повернеться на Землю, де вчені зможуть більш детально вивчити шматочок Червоної планети.