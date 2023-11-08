Астрономи NASA відкрили надмасивну чорну діру, що є найстаршою з усіх відомих. Їй 13,2 млрд років, і ця чорна діра в галактиці UHZ1 практично ровесниця Великого вибуху. Вона утворилася через 470 млн років після того, як він стався, вважають вчені. Це відкриття може змінити наше розуміння того, як утворився Всесвіт.

Надмасивна чорна діра – що відомо

За оцінками науковців, ця чорна діра в 10-100 млн разів масивніша за наше Сонце. Час, коли вона сформувалася, вказує на те, що Всесвіт був ще дуже молодим.

Дослідники вважають, що вона утворилася безпосередньо в результаті колапсу величезної хмари газу. Такий висновок вони зробили завдяки спектр-аналізу, який провели за допомогою телескопів, включно з Джеймсом Веббом.

Зараз дивляться

– Чорні діри не мають багато часу на зростання. Її розмір свідчить, що вона або дуже швидко росла, або народилася вже великою, – припускає автор дослідження Енді Гулдінг з Прінстонського університету в Нью-Джерсі.

За своєю сутністю чорна діра є областю простору-часу, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вийти назовні. Відкриття NASA вражає своїм розміром, оскільки її маса подібна до маси всіх зірок у галактиці, де вона розташована. Зазвичай чорні діри за масою вдесятеро менші порівняно із загальною масою зірок у галактиках.

Як виявили надмасивну чорну діру

Група дослідників застосувала два космічних телескопи – надпотужний Джеймса Вебба та обсерваторію Чандра, що діє майже чверть століття.

– Нам був потрібний Вебб, щоби знайти цю надзвичайно далеку галактику, і Чандра, щоби знайти її надмасивну чорну діру, – сказав автор дослідження Акос Богдан з Центру астрофізики в Кембриджі.

Двотижневі спостереження Чандри виявили інтенсивний перегрітий газ із рентгенівським випромінюванням у галактиці UHZ1. Це характерна ознака надмасивної чорної діри. Завядки гравітаційному лінзуванню вчені приблизно в чотири рази збільшили галактичне світло і рентгенівські промені від газу навколо чорної діри. Внаслідок цього посилився інфрачервоний сигнал, виявлений Веббом. Відтак Чандра знайшов слабке джерело рентгенівського випромінювання.

Дослідники планують використати отримані дані для створення повнішої картини формування раннього Всесвіту.